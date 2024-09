Menerapkan AMP di wordpress membuat website sangat cepat diakses dari jaringan seluler. Performa website meningkat 4-8 kali lebih cepat dibanding tanpa AMP. Jika sebelumnya website wordpress Anda sudah cukup cepat dan mobile friendly, maka dengan AMP kecepatan aksesnya akan meningkat pesat, load time nya kilat, blazing speed, stabil, dan lebih dari sekedar hanya mobile friendly.

Pengunjung blog juga merasa nyaman, tidak perlu menunggu pemuatan yang lama untuk berpindah dari artikel ke artikel lainnya. Dengan AMP website lebih SEO optimized dan mobile friendly dengan penampilan simpel dan ringan. AMP wordpress juga mendukung skrip iklan adsense dan auto ads.

Google AMP berkontribusi besar meningkatkan peringkat blog di mesin pencari. Kita tahu apapun yang dianjurkan google akan menjadi faktor penentu peringkat SERP di mesin pencari. Halaman konten dan iklan dalam format AMP juga memberikan pengalaman yang halus dan menyenangkan di perangkat seluler.

Review AMP for WP Pro Plugin AMP Terbaik tahun 2020

Kami menggunakan plugin AMPforWP versi pro di website SEON sejak 1 April 2020 dan sangat puas dengan kinerjanya. Sebelumnya kami sudah menggunakan plugin WP AMP versi pro dari codecanyon.net tetapi tampilan dan performanya jauh di bawah AMPforWP versi pro.

Plugin AMP lainnya merusak tampilan website. AMPforWP Pro satu-satunya yang bekerja dengan baik dan tampilan memuaskan. Mobile Menu, Tombol Search, Floating share button, table of content, rating artikel, inline advance amp ads sangat bagus tampil di seluler. Tampilan arsip blog dan single page sangat elegan dan ada banyak fitur add on premium yang sangat diperlukan untuk SEO website yang dieksekusi dengan sangat baik di plugin ini. Bagi kami AMPforWP versi Pro adalah Plugin AMP Terbaik untuk wordpress di tahun 2020 ini.

Mari kita mulai dengan melihat traffic website kami berdasar google analytics dalam 30 hari terakhir di bawah ini.

Dari grafik di atas bisa dilihat sepintas bahwa traffic website mulai merangkak naik di tanggal 23-30 maret saat kami menambah konten dan memperbaiki struktur seo onpage website. AMPforWP versi pro dipasang tanggal 1 April dan tidak menunggu lama terjadi lompatan grafik hingga puncaknya mencapai 1500 visitor di hari Selasa 7 April 2020. Yuk kita breakdown lebih detail.

Grafik di atas adalah data google analytics website kami 7 hari terakhir sejak dipasang AMPforWP versi pro. Ada 5488 visitor yang berasal dari organic search dengan rata rata durasi kunjungan 1 menit 17 detik dan ini cukup bagus. Sisanya 1013 kunjungan direct, 66 referal backlink dan 65 dari sosial signal. Yuk breakdown lagi lebih detail.

Grafik di atas adalah sebaran data darimana pengunjung berasal. Berdasarkan data 7 hari terakhir ada 5479 visitor dari mobile phone atau jaringan selular, 1093 visitor dari PC atau Laptop, dan 37 visitor pengguna tablet.

Dari data ini bisa disimpulkan peningkatan visitor mayoritas berasal dari mobile yang mengakses halaman AMP dengan persentasi dominan 82.90 persen, sisanya 16.54 persen dari desktop dan 0.56 dari pengguna tablet.

Artinya optimasi AMP untuk mobile sangat diperlukan karena dewasa ini mayoritas traffic datang dari pengguna smartphone. Setiap orang hampir pasti punya smartphone android dan mengakses informasi menggunakan perangkat mobile.

Kabar baiknya dari data di atas bisa disimpulkan optimasi website AMP menggunakan plugin AMPforWP versi pro yang kami gunakan berhasil dengan baik.

Apa Saja Premium Add On di Plugin AMPforWP versi Pro

Saat ini ada 38 add on premium atau lebih dikenal extension AMPforWP Pro. Di artikel ini kami akan mengulas detail singkat semua add on premium diurut dari yang menurut kami paling keren dan vital fungsinya. Yuk kita mulai bahas satu per satu.

1. Subdomain Endpoints for AMP

Add on ini memungkinkan Anda menambahkan Titik Akhir AMP kustom sebagai Subdomain. Menggunakan ekstensi ini Anda dapat menyesuaikan struktur URL AMP sesuai kebutuhan Anda, misalnya dari semula seon.co.id/judul-artikel/amp diubah menjadi amp.seon.co.id/judul-artikel , jadi kelihatan lebih clean dan profesional bukan ?

2. AMP Themes & Templates

Hal pertama yang membuat kami jatuh cinta pada plugin AMPforWP versi pro ini adalah tampilan beberapa themes dan premade layout nya yang sangat bagus, enak dilihat dan sangat ringan. Anda bisa melihat detilnya di sini.

Nama add on premiumnya adalah AMP Layouts yaitu sistem tata letak modular revolusioner yang dibangun untuk AMP yang memudahkan Anda membuat template AMP sendiri.

Template ini memiliki desain yang sudah dibuat sebelumnya untuk setiap penggunaan dengan opsi kemampuan penyesuaian dan tidak memerlukan koding cukup drag n drop page builder saja.

3. Elementor & Divi Support

Hal kedua yang membuat kami akhirnya memutuskan membeli agency licence seharga $499 per tahun untuk plugin AMPforWP versi pro ini adalah kompatibilitasnya pada DIVI dan Elementor.

Nama Ekstensi nya AMP Page Builder Compatibility. Add on ini akan mendukung modul default serta modul khusus yang dibuat menggunakan page builder DIVI dan Elementor sehingga bisa tampil di halaman Google AMP dengan persentase 90-95 persen akan terlihat sama dengan versi aslinya. Menarik bukan?

4. Advanced AMP ADS

Fitur ketiga yang jadi pertimbangan membeli plugin ini adalah Premium add on Advanced AMP ADS. Ekstensi ini memberikan kemampuan untuk menampilkan script iklan langsung di konten AMP page nya.

Slogannya adalah Better Ad Placements, Better Click Through, Better Revenue. Keren bukan? Buat kita yang berkecimpung di dunia publisher dan adsense, Advanced AMP ADS ini jadi game changer dalam arti positif. Yuk Lanjut !

Anda sekarang dapat dengan mudah memasukkan iklan dari jaringan ADS apa pun di antara konten artikel AMP. Plugin ini mendukung tipe iklan Adsense, DoubleClick, Amazon, MGID dan juga tipe Custom Advertisement yang support 90 AD NETWORKS lainnya seperti openx, inmobi, media.net, tavoola, revcontent dan lain lain.

Ada 7 ukuran iklan berbeda yang dapat dipilih dan ada juga opsi yang memungkinkan Anda mengatur posisi iklan di dalam artikel berdasar persentase posisi atau berdasar jumlah paragraf dimana iklan akan ditampilkan. Premium add on ini juga mendukung Link ad units. Mantap bukan?

Ada empat fitur utama dari addon ini:

Ads within the content: Memungkinkan Anda untuk menambahkan iklan disisip di antara konten. Sticky ads : Yang ini menampilkan iklan yang menempel di atas ketika pengguna menggulir atau scroll. Opsi AD kustom yang memungkinkan dukungan jaringan AD hingga 90 jenis. Mendukung Unit AD Tautan dari Google Adsense.

5. AMP Woocommerce

Fitur keempat yang memantapkan hati membeli plugin ini adalah kemampuannya menampilkan halaman woocommerce dalam versi AMP. Tidak banyak plugin yang bisa melakukan ini, setahu kami baru AMP for WP versi pro yang bisa.

Anda sekarang dapat mengaktifkan dukungan WooCommerce di AMP hanya dengan satu klik! Ini akan mendukung halaman daftar produk, Toko, Keranjang dan Arsip.

Premium add on ini adalah plugin AMP E-Commerce tercanggih di WordPress.

Ekstensi AMP WordPress ini juga kompatibel dengan beberapa plugin add on woocommerce berikut :

WooCommerce Product Add-Ons WooCommerce Product Reviews Pro WooCommerce Tab Manager Plugin WooCommerce Memberships Plugin compatibility YITH WooCommerce Minimum Maximum Quantity Compatibility WooCommerce Bundle Plugin WooCommerce PDF Product Vouchers Coupon Codes Compatibility Multi Currency for WooCommerce WooCommerce Subscriptions Plugin compatibility

6. Table of Contents Plus, LuckyWP TOC, Easy Table of Content

Fitur kelima dari AMPforWP versi pro yang kami rasa vital dan penting untuk SEO website adalah kemampuannya menampilkan table of content.

TOC atau table of content adalah daftar isi yang berupa poin penting pada artikel. Biasanya, poin tersebut berupa heading yang dijadikan sub-sub judul pada suatu artikel. Ketika pengunjung menekan poin yang ada di dalam daftar isi Table of Content, pengunjung akan langsung menuju poin yang ditekan pada artikel yang sama.

Table of Content memiliki pengaruh besar terhadap SEO, ketika TOC terindex Google maka akan memperkuat hasil kaya (rich snippet) dan meningkatkan posisi SERP yang berarti berpotensi menambah jumlah organic trafic.

AMPforWP versi pro memiliki 3 ekstensi yang masing masing mendukung tampilan TOC yang dihasilkan plugin Table of Contents Plus, LuckyWP TOC, Easy Table of Content.

7. Star Review Ratings for AMP

Fitur keenam yang juga penting untuk SEO adalah kemampuan AMPforWP versi pro untuk menampilkan rating di halaman AMP dan ketika dikombinasikan dengan WP Schema Pro, Rating ini juga muncul di SERP google dalam bentuk rich snippet bersama dengan icon AMP nya. Keren bukan?

Anda dapat menampilkan Peringkat untuk ulasan produk atau rating artikel post dalam format Bintang di AMP. Misalnya, jika Anda memasukkan ‘4’ maka akan menampilkan 4 dari 5 bintang untuk nilai review artikel tersebut.

Premium add on rating AMP ini juga bekerja dengan custom post types dan memiliki kompatibilitas dengan plugin berikut.

KK star ratings WP Customer Reviews WP-PostRatings WP Review Multi Rating Taqyeem Yet Another Star Rating Wp Recipe Maker Shortcode Star Rating

8. Content Teaser for AMP

Fitur Content Teaser AMP ini idenya adalah meningkatkan kunjungan ke website utama (halaman non AMP) dengan cara memberi teaser content. Artinya konten artikel di AMP dimungkinkan untuk dipotong dan hanya tampil sebagian, dan di bawahnya ada CTA click button ke konten asli.

Penggunaan Content Teaser AMP ini juga akan menurunkan bounce rate website karena ada aktifitas klik dan ada 2 halaman yang akan dibuka visitor yaitu halaman amp dan halaman asli website.

AMP Teaser secara otomatis akan klip konten berdasarkan pilihan Anda dan kemudian menambahkan tombol di akhir yang akan mengarahkan pengunjung ke versi non-AMP.

Beberapa publisher takut untuk mengadopsi platform AMP sehingga mereka

meminta tim AMPforWP untuk membuat cara yang membantu mereka mengarahkan lalu lintas ke versi responsif (non-AMP) dari situs.

9. Floating Button for AMP

Floating button atau tombol mengambang adalah salah satu elemen paling penting di UI atau User Interface. Jika Anda ingin tombol mengambang tetap tampil di halaman AMP maka Anda perlu membeli AMPforWP versi pro untuk mendapatkan premium add on ini. Dengan ekstensi Floating Button for AMP Anda dapat dengan mudah membuat tombol mengambang untuk versi AMP.

Fitur Floating Button for AMP :

1. Pengaturan Mudah, Anda hanya perlu memilih ikon yang Anda inginkan.

2. WhatsApp, Call Now, dan Costum Icon dan Anda bahkan dapat mengunggah gambar khusus Anda sendiri

3. Sepenuhnya Responsif akan terlihat bagus di desktop maupun tampilan dengan baik di ponsel.

10. Contact Form 7, Gravity Forms, Formidable Forms, Ninja Form, Caldera Forms, Email Opt-in Forms, WP Forms

Halaman contact us dan contact form adalah salah satu elemen penting dalam anatomi sebuah website. Halaman ini berfungsi sebagai sarana di mana pengunjung website dapat berkomunikasi atau menghubungi pengelola website secara langsung.

Dengan formulir ini, pengunjung website bisa menghubungi kita dengan mudah dan cepat. Tujuannya tentu agar pengunjung tidak perlu repot-repot untuk mengirim email, SMS, atau menghubungi via telepon kepada pengelola website.

Nah AMPforWP versi pro ini ternyata memiliki kemampuan untuk menampilkan contact form di halaman AMP dan pengunjung bisa mengisi form ini di AMP pages, keren bukan?

Ada 7 premium add on yang disediakan sesuai dengan plugin contact form yang dipakai diantaranya :

Contact Form 7 in AMP Gravity Forms in AMP Formidable Forms for AMP Ninja Forms Integration with AMP Caldera Forms Integration with AMP Email Opt-in Form in AMP WP Forms for AMP

11. AMP Cache for WordPress

Slogan premium add on ini adalah Revolutionary Cache System for AMP dan kami setuju. Fitur ini semacam optimasi speed wp rocket untuk amp page. Sistem cache yang sangat revolusioner dan membuat halaman AMP dimuat dengan sangat cepat, blazing speed secepat kilat.

Dalam pengujian, kami telah melihat peningkatan besar dalam kecepatan pemuatan untuk mobile seluler. Ekstensi AMPforWP versi pro ini akan berfungsi pada server apa pun dan akan memberikan tinjauan instan kepada audiens Anda. Website mobile diakses sangat cepat dan aman dan Anda akan kagum karenanya.

12. Purge AMP CDN Cache

Slogan premium add on ini adalah Clear the google CDN cache with 1 click dan kami setuju. Anda sekarang dapat menghapus cache AMP CDN langsung dari area admin WordPress Anda. Ekstensi inovatif ini memberi Anda kontrol cache CDN Google di WordPress.

Misalkan Anda telah menerbitkan artikel yang diindeks dan di-cache oleh Google, tiba-tiba Anda memutuskan untuk memperbarui artikel itu karena beberapa peristiwa tetapi Google masih menayangkan konten lama karena di-cache oleh sistem AMP CDN mereka.

Sudah ada metode untuk membersihkan cache AMP CDN yang diberikan oleh Google di sini. AMPforWP versi pro mengikuti metode yang sama tetapi membuatnya lebih mudah bagi Anda dan memberi Anda sebuah tombol yang memungkinkan Anda untuk membersihkan cache AMP dari posting tertentu dengan mengklik sebuah tombol.

Premium Add On lainnya di AMPforWP versi Pro

12 premium add on atau ekstensi AMPforWP di atas adalah yang menurut kami (Tim SEON Solution) paling vital dan dibutuhkan untuk website dan blog sehingga dibuat ulasan cukup detil.

Saat ini AMPforWP versi Pro memiliki total 38 premium add on atau ekstensi. Sisanya yang belum kami bahas detil diantaranya :

AAWP atau Amazon Affiliate WP for AMP CCPA atau California Consumer Privacy Act for AMP iZooto for AMP untuk push notification di AMP PopUp Modals for AMP WPML Integration with AMP The Event Calender Compatibility with AMP JW PLayer Compatibility for AMP Pinterest Sharing for AMP Polylang Integration with AMP Shortcode Ultimate Compatibility with AMP ACF atau Advanced Custom Fields for AMP bbPress Forum Integration with AMP AMP Email for wordpress Schema & Structured Data implementation on AMP LiveBlog for AMP EDD atau Easy Digital Downloads Integration with AMP Classipress for AMP AMP Stories Integration for AMP DFP atau Double Click for Publisher for AMP Call To Action for AMP PWA atau Progressive Web Apps Integration Facebook Chat for AMP Comment Form in AMP

Bagaimana Cara Pasang 38 Premium Add On di AMPforWP versi Pro

Untuk memasang dan memanage semua premium add on di AMPforWP versi pro sangat mudah. Cukup menggunakan plugin AMP Pro Extension Manager dan semua problem selesai.

Jadi kita hanya perlu instal plugin AMPforWP dan instal AMP Pro Extension Manager dan input licence membership yang aktif, dan semua premium add on nya bisa diinstal, diaktifkan, dan dinonaktifkan dan diuninstall dari plugin AMP Pro Extension Manager saja.

Dengan menggunakan plugin AMP Pro Extension Manager ini, Anda dapat mengaktifkan bundel Keanggotaan dengan menggunakan kunci lisensi tunggal tanpa harus memasukkan lisensi semua ekstensi.

AMP Pro Extension Manager adalah Ekstensi Plugin Berbayar. Anda tidak akan menemukan ekstensi itu di direktori Plugin WordPress. Jadi, Anda harus mengunggah plugin ini setelah membeli licence AMPforWP versi Pro.

Anda bisa membelinya di sini seharga $149 untuk licence 1 website per tahun atau bisa ambil retail dari SEON One Stop Solution seharga $30 per tahun, $50 per 2 tahun, dan $60 per 3 tahun.

Kenapa bisa murah di SEON karena kami ambil licence agency seharga $499 per tahun sehingga bisa jual retail lebih murah per website nya.

Demikian review yang bisa kami sampaikan mengenai AMPforWP versi PRO. Plugin AMP ini adalah yang terbaik di tahun 2020 dan Anda tidak akan kecewa membelinya. Kinerja dan performanya selayak harga jualnya. Sangat worth untuk dibeli.