SEO on page adalah salah satu cara atau teknik SEO untuk optimasi blog serta setiap halaman di blog atau website yang kita miliki sehingga diharapkan dapat menyusup ke peringkat teratas di mesin pencari apakah itu google, bing, yahoo search dan pencarian lainnya mesin. Pada dasarnya, SEO On Page memiliki beberapa trik atau cara yang menurut saya hampir sama dengan yang dibahas oleh blogger lain. Tetapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik SEO On Page sesuai dengan versi saya. Artinya adalah bahwa saya akan membongkar dan berbagi dengan Anda, teknik SEO On Page yang saya lakukan dengan pedia blog super ini. Mungkin Anda yang membaca artikel ini adalah salah satu master seo, jadi apa yang saya jelaskan nanti sudah kuat di kepala Anda dan Anda telah melakukannya. Tetapi bagi Anda yang baru mengenal SEO apa yang secara spesifik terkait dengan judul artikel ini, Anda berada di halaman kanan. Karena saya akan menjelaskan beberapa topik terkait:

Apa itu SEO Apa itu SEO On Page Cara mengoptimalkan SEO on page blog

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi seperti yang dapat kita rasakan sekarang, banyak pebisnis dunia nyata masuk ke bisnis online untuk memperluas bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk bisnis online juga disarankan untuk menguasai teknik SEO, ini dilakukan untuk mendominasi kata kunci tertentu pada mesin pencari sehingga dapat meningkatkan pengunjung atau meningkatkan penginjilan dan penjualan blog / situs web.

Optimasi SEO on page

Sebelum membahas lebih lanjut tentang SEO on page, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang:

Apa itu SEO

Menurut sumber yang dapat dipercaya, Wikipedia SEO adalah optimisasi mesin pencari (bahasa Inggris: Optimasi Mesin Pencari, yang biasa disingkat SEO) adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas kunjungan yang dilakukan melalui mesin pencari ke situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari. Tujuan SEO adalah menempatkan situs web di posisi teratas, atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci bertarget tertentu. Secara logis, situs web yang menempati posisi teratas dalam hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Sedangkan SEO on page adalah:

Apa itu SEO On Page

Dalam istilah sederhana, seo onpege dapat diterjemahkan sebagai aktivitas atau proses teknik SEO yang dilakukan di situs web itu sendiri. Tujuannya agar artikel dan situs web memiliki nilai positif oleh mesin pencari. Selain itu SEO on page juga sangat berpengaruh sehingga situs web Anda menempati posisi teratas di mesin pencari.

Di SEO On Page, kita dapat melakukan hal-hal seperti berikut ini.

Memilih Template yang Ramah dengan SEO

Kita dapat memilih templat web atau blog yang bersahabat dengan SEO. Ini bisa kita periksa dulu sebelum menggunakannya. Template yang ramah SEO harus memiliki tingkat optimisasi standar seperti responsif, memuat cepat, dan memiliki struktur sesuai standar Search Engine (Google).

Pasang Meta Tag

Memasang tag meta seperti deskripsi meta yang tepat dapat menambah kekuatan pada blog SEO yang dapat ditemukan di mesin pencari. Ini dapat muncul di hasil pencarian Google untuk menampilkan artikel Anda. Deskripsi halaman harus dianalisis terlebih dahulu, agar sesuai dengan target optimasi kata kunci.

Posting Blog Atau Judul Web

Judul ini menjelaskan seluruh isi blog atau web. Kami dapat mengoptimalkan penggunaan kata kunci yang ditargetkan dalam judul blog. Namun tetap memperhatikan panjang judul sehingga tidak melebihi panjang huruf sesuai dengan aturan Search Engine.

Membangun Konten Positif

Dengan membuat blog yang kaya akan berbagai diskusi yang masih terkait dengan kategori bisnis, itu secara tidak langsung akan membantu meningkatkan kredibilitas memahami suatu produk / layanan yang dijual kepada calon pembeli dan memahami kebutuhan calon klien Anda sendiri. Misalnya jika Anda menjual Arang Binchotan (Arang Binchotan), maka Anda harus memberikan artikel pemahaman tentang produk, fungsi, kegunaan, cara menggunakan dan dapat mengatasi masalah jika Anda menggunakan produk. Jika perlu, berikan data yang valid untuk menguji penggunaan dan manfaat yang diberikan dan juga bisa dalam bentuk gambar atau video. Semakin tinggi tingkat informasi dan pemahaman yang diberikan, secara tidak langsung akan mempengaruhi cara klien berpikir dalam memutuskan untuk menggunakan layanan / produk yang Anda berikan.

MANFAAT SEO UNTUK BISNIS

Berikut ini adalah beberapa manfaat SEO untuk pemasaran online dalam bisnis:

Dapatkan lalu lintas organik dan potensial yang membantu meningkatkan tingkat konversi penjualan bisnis Anda. Mampu meningkatkan branding bisnis, sehingga banyak orang tahu tentang nama merek bisnis Anda. Dapatkan data pelanggan gratis dengan menawarkan penawaran menarik sehingga pengunjung memberikan data yang diperlukan seperti email. Tidak perlu menggunakan iklan berbayar seperti Facebook, Instagram, dan Iklan Google. Tingkatkan jumlah klik lebih banyak dari iklan PPC.

Optimasi mesin pencari harus dilakukan secara konsisten sehingga posisi situs web tidak tergeser oleh pesaing Anda. Google selalu memperbarui algoritma mesin pencari sehingga selalu menyajikan konten yang berkualitas dan relevan dengan kata kunci yang diketikkan pada pengguna.

Kategori SEO On-Page

Ada 3 kategori penting dalam SEO On-Page yang harus Anda perhatikan.

Konten HTML Desain Situs Web Konten

1.Konten

“Konten adalah raja” mungkin Anda sering mendengar istilah ini. Dan memang benar, konten adalah raja. Khusus untuk menjalankan SEO, maka Anda harus benar-benar memperhatikan konten situs web Anda. Mengapa? Karena Google ingin “memuaskan” penggunanya, dan pengguna akan puas jika mereka mendapatkan solusi untuk masalah yang mereka miliki. Saat pengguna googling “cara membuat blog”, Google akan menampilkan konten terbaik tentang “cara membuat blog” untuk menyelesaikan masalah pengguna. Google selalu berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya.

Itu sebabnya Anda harus membuat konten terbaik. Lalu, apa konten yang bagus menurut Google?

Kualitas

Konten berkualitas akan membuat situs web Anda mendapatkan peringkat terbaik di Google, meskipun situs web Anda baru. Tetapi membuat konten berkualitas tidak mudah. Saya punya beberapa ide untuk mulai membuat konten berkualitas. Anda tidak perlu membuatnya dari awal, Anda dapat menyalin beberapa konten yang sudah ada, kemudian memperbaikinya, membuatnya lebih lengkap dan lebih rinci sehingga konten Anda lebih baik dari sebelumnya. Atau jika Anda sudah memiliki ide sendiri untuk menulis konten, maka hal berikutnya adalah mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman Anda untuk bertukar ide atau hanya untuk meminta pendapat, tentang sesuatu yang kurang dari konten Anda.

Cari kata kunci dan gunakan

Melakukan penelitian untuk menentukan kata kunci apa yang akan digunakan adalah bagian penting dari konten yang berkualitas nantinya. Google sendiri menyediakan alat gratis untuk penelitian kata kunci perencana kata kunci Google. Atau Anda juga dapat menggunakan alat berbayar seperti KWFinder, dan Ahrefs. Setelah mendapatkan kata kunci yang cocok dengan konten Anda, maka selanjutnya gunakan kata kunci ini dalam konten Anda. Penggunaan kata kunci yang baik adalah kata kunci yang tidak diulang terus menerus dalam satu konten. Saat ini penggunaan kata kunci lebih lanjut tentang semantik. Ini berarti bahwa Google tidak hanya melihat kata kunci Anda, tetapi juga melihat sinonim dari kata kunci yang Anda gunakan, Google tahu Anda mencari kata kunci tentang “cara membuat blog” dan sinonim yang dekat dengan kata kunci tersebut. Yang penting, Anda menggunakan kata kunci ini di tempat-tempat strategis (seperti judul, URL, dan deskripsi meta).

Konten terbaru

Berdasarkan Hubspot, memposting konten lebih sering dapat membantu meningkatkan peringkat situs web di Google. Dengan memposting sesering mungkin, Anda memberi ‘sinyal’ kepada Google bahwa situs web Anda selalu mutakhir. Namun, ada juga situs web yang jarang memposting konten baru, tetapi selalu menempati peringkat pertama. Ini dapat terjadi karena mereka selalu memperbarui / memperbarui konten lama yang sudah ada dengan informasi yang lebih baru. Jadi periksa ulang konten lama Anda, mungkin ada informasi yang diperbarui sehingga peringkat situs web Anda meningkat.

Konten yang langsung menjawab

Google terkadang akan memberikan jawaban langsung kepada pengguna di SERP (halaman hasil mesin pencari) atau halaman hasil mesin pencari. Jika Anda menulis konten dengan cukup jelas, maka Google dapat mengenalinya sebagai jawaban atas pertanyaan tertentu dan segera muncul di bawah bidang pencarian. Itulah sebabnya konten dalam bentuk pemahaman dan tutorial menjadi populer di mesin pencari. Sementara kata kunci yang sulit dan struktur kalimat yang rumit tidak akan membantu meningkatkan SEO situs web Anda. Mari kita periksa konten Anda lagi. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang ini, Moz sudah membahasnya tentang semua aspek yang harus Anda lakukan.

2. HTML

Setelah memastikan konten Anda berkualitas, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa HTML. Anda tidak harus menjadi ahli HTML untuk melakukan ini, Anda tidak harus menjadi “programmer profesional” untuk melakukan ini. Setidaknya Anda hanya perlu mengetahui dasar-dasar HTML. Seperti istilah “tag judul”, “deskripsi meta”, “skema”, “pos”, “sub-pos”.

a. Tag Judul

Tag judul sama dengan tajuk utama atau tajuk berita di surat kabar. Tag judul akan muncul di ketuk browser saat Anda membuka halaman baru. Sedangkan tag HTML sama dengan judul, judul artikel, judul halaman, dan sebagainya. Dan biasanya tag HTML ini dalam format H1 (heading orde pertama). Setiap halaman hanya dapat memiliki satu H1. Mengapa? Ini untuk menunjukkan dan mempermudah Google menemukan bagian mana yang Anda anggap penting dari halaman atau konten Anda. Dan biasanya di tag HTML ini ada juga kata kunci (keyword) yang cocok dengan topik yang sedang Anda bahas.

Deskripsi meta

Deskripsi meta adalah apa yang muncul sebagai kutipan atau paragraf ketika Google menampilkan halaman situs web Anda dalam hasil pencarian. Kami akan dengan mudah mengetahui apakah deskripsi meta dari suatu situs web dioptimalkan atau tidak dalam hasil pencarian seperti contoh gambar di atas. Jika hasil deskripsi meta diakhiri dengan “….” oleh Google, dapat dipastikan bahwa situs web tersebut tidak dioptimalkan untuk deskripsi meta-nya, atau kutipannya bisa terlalu panjang (tidak lebih dari 160 karakter). Alat favorit saya untuk membantu mengoptimalkan meta description adalah plugin Yoast SEO WordPress. Yoast SEO tidak hanya membantu mengedit judul dan deskripsi meta, tetapi juga dapat membantu mengatur deskripsi meta dari setiap jaringan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Alat-alat ini juga dapat membantu mengintegrasikan situs web Anda dengan Google Search Console. Dan masih banyak lagi, Anda bisa menjelajahinya sendiri sesuai dengan kebutuhan situs web Anda.

Sub-judul

Sub-judul atau sub-judul akan membantu Anda mengatur konten Anda menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Selain itu, subtitle juga kurang lebih berpengaruh dalam hal optimasi SEO. Masih ingat H1? Di mana setiap halaman hanya bisa memiliki H1 saja. Nah, Anda bisa menggunakan H2, H3, H4 dan sebagainya untuk mendukung H1 sebelumnya. Dan ini tentu saja memudahkan Google untuk mengidentifikasi konten yang Anda buat.

Lakukan Analisis HTML

Anda dapat melakukan analisis HTML dengan alat konsol pencarian Google (sebelumnya disebut alat webmaster). Dalam alat ini Anda dapat melihat apa yang “terjadi” di situs web Anda. Apakah situs web Anda mengalami masalah atau tidak.

3.Desain Situs Web

Bagian ketiga dari On-Page SEO adalah desain situs web. Desain situs web di sini berarti tidak hanya tentang desain yang penuh warna, minimalis, fungsional dan sebagainya. Tetapi itu juga termasuk bagaimana dengan pengalaman pengunjung ketika mengunjungi situs web Anda, memuat situs web Anda. Karena desain situs web yang baik adalah salah satu yang memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya. Apakah memuat situs web Anda dengan cepat, menavigasi situs web Anda dengan mudah atau tidak, koneksi yang aman, dan ramah seluler. Mengapa ini penting? Coba ingat-ingat lagi prinsip-prinsip SEO yang telah dijelaskan dalam artikel tentang SEO.

Intinya, Google ingin memuaskan penggunanya dengan memberikan “layanan” terbaik dengan menampilkan situs web terbaik juga. Karena itulah desain situs web ini sangat penting bagi Anda untuk diperhatikan agar situs web Anda dapat menempati posisi terbaik di halaman pencarian Google.

a. Mudah dijelajahi

Google memiliki robot, yang disebut “laba-laba”. Tugasnya adalah merangkak atau melacak di setiap situs web di internet. Sekarang semakin mudah situs web Anda dilacak atau diindeks oleh “spider” maka kemungkinan situs web Anda muncul di halaman pencarian terbuka lebar. Semakin banyak tautan yang mengarah ke situs web Anda, semakin mudah bagi “laba-laba” untuk menjangkau semuanya, dan ini akan memberi Google kemudahan mengetahui bahwa situs web Anda memiliki struktur yang baik. Anda dapat “membantu” Google untuk mempermudah ini dengan membuat peta situs. Anda dapat melakukan sitemap dengan plugin Yoast atau generator sitemap XML online. Untuk mencoba merangkak di situs web Anda, Anda dapat mencoba alat perayap Rob Hammond.

Konten rangkap

Ada banyak mitos di sekitar kita yang menyatakan bahwa duplikat konten akan membuat peringkat situs web di Google tidak baik. Dan banyak yang berpikir bahwa semua konten di situs web harus asli, asli.Memposting ulang konten Anda di situs web lain atau memposting “konten tamu” (artikel yang Anda buat di situs web lain) di situs web Anda tidak akan membahayakan SEO Anda kecuali Anda melakukannya dengan cara yang salah (spam).

Misalnya seperti ini: Jika Anda memposting ulang konten yang sama persis ke situs web dengan otoritas domain yang lebih besar seperti Medium, ini dapat merusak peringkat situs web Anda, karena Google akan mengindeks artikel dalam Medium terlebih dahulu karena Medium memiliki otoritas domain yang lebih tinggi. Karena itu, perhatikan baik-baik konten di situs web Anda. Jangan biarkan duplikat konten terjadi.

Ramah Ponsel

Jika situs web Anda tidak memiliki tampilan ramah seluler, maka dipastikan Anda tidak akan mendapat peringkat bagus di Google. Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa apakah situs web Anda mobile-friendly atau tidak. Saya merekomendasikan alat dari Google untuk memeriksa situs web Anda. Dengan alat ini, Anda juga dapat mengetahui saran apa yang dapat Anda lakukan untuk mengoptimalkan situs web Anda.

Kecepatan Halaman

Yang tidak kalah penting adalah kecepatan halaman atau kecepatan situs web Anda saat memuat. Berdasarkan data dari industri kecepatan Google baru-baru ini, “Kemungkinan seseorang meninggalkan situs web Anda meningkat sebesar 113% jika situs web Anda memerlukan tujuh detik untuk memuat”. Itu berarti situs web Anda harus lebih cepat dari tujuh detik. Bisa? Anda dapat memeriksa menggunakan alat tes kecepatan halaman dari Google. Dengan alat ini kami juga diberikan saran yang dapat kami lakukan untuk mengoptimalkan kecepatan situs web Anda. Selain kecepatan halaman pengujian Google, saya juga merekomendasikan mencoba pingdom. Alat ini mampu memonitor kinerja situs web secara umum. Anda juga dapat melacak situs web dari berbagai lokasi di seluruh dunia untuk memastikan bahwa situs web Anda dapat diakses oleh pengguna internasional.

Kata kunci dalam URL / permalinks

Memasukkan kata kunci di URL atau permalink juga akan membantu meningkatkan peringkat SEO Anda. Jika Anda menggunakan wordpress untuk membuat situs web, maka Anda dapat mengatur permalink. Sebagai contoh : Jika Anda menjual produk di situs web, maka permalink default di situs web Anda akan seperti: https://namadomain.com/products/id12234. Akan lebih baik jika Anda mengubah permalink di atas menjadi: https://namadomain.com/ Seller-kopi / kopi-arabika-bali-kintamani. Nah, Google akan lebih mudah untuk mengindeks permalink kedua daripada yang pertama. Demikian juga dengan pengunjung situs web Anda, akan lebih mudah untuk membaca permalink kedua. Dengan begitu peringkat situs web Anda akan mendapatkan posisi tertinggi di mesin pencari.

HTTPS dan SSL

Keamanan situs web saat diakses juga merupakan salah satu pertimbangan Google untuk menentukan peringkat situs web Anda. Ini terbukti ketika Anda mengunjungi situs web tetapi situs webnya tidak aman, Google akan memperingatkan pengunjung. Pemberitahuan peringatan ini pada dasarnya akan memberi tahu pengunjung untuk tidak memberikan informasi pribadi di situs web tidak aman. Dan ada dua protokol keamanan umum di situs web, yaitu: HTTPS (versi aman HTTP) dan SSL . Keduanya terkait dengan domain situs web Anda. Karena itu, pastikan domain yang Anda beli menyertakan HTTPS dan SSL di dalamnya. Jika Anda sudah membeli domain tetapi tidak ada HTTPS dan SSL, Anda dapat mencoba menghubungi penyedia layanan domain tempat Anda membelinya. Mereka akan selalu membantu. Atau jika Anda menggunakan wordpress, Anda dapat menggunakan plugin Really Simple SSL yang akan membantu mengelola domain Anda.