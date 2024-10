Sesuai fungsinya, Schema.org (markup)adalah microdata yang dapat membantu Google dalam memahami konten halaman dan menampilkan ringkasannya pada halaman hasil pencarian Google. Dengan begitu para pencari informasi dapat memperoleh beberapa informasi penting dari isi halaman situs web Anda sebelum mereka mengkliknya. Misalnya informasi seperti harga, peringkat, stok, dan lain-lain.

Penjelasan Mengenai Rich Snippet

Rich Snippet adalah tampilan hasil pencarian yang ditandai sehingga terlihat lebih menarik. Rich Snippettidak memengaruhi peringkat sama sekali, hanya membantu pengguna Google untuk memilih hasil dengan informasi yang Anda berikan. Rich Snippetini membuat hasil pencarian untuk blog Anda terlihat berbeda sehingga dapat meningkatkan tingkat klik yang Anda dapatkan. Anda dapat menambahkan Rich Snippetke HTML blog atau situs web Anda untuk membantu Google menyajikan informasi tambahan bagi pengunjung. Ada 3 langkah yang dapat Anda ambil untuk membuat Rich Snippetdi blog Anda.

# 1 Pilih Format Markup HTML untuk Rich SnippetAnda

Google merekomendasikan agar kalian menggunakan mikrodata. Tetapi salah satu dari tiga format di bawah ini dapat Anda gunakan untuk melakukan markup HTML.

Microdata Microformats RDFa

Saya sendiri memang lebih nyaman menggunakan microdata seperti yang direkomendasikan oleh Google. Namun nantinya teman-teman blogger bebas memilih metode yang akan digunakan.

# 2 Tandai HTML Blog Anda

Ada beberapa jenis Rich Snippetyang dapat Anda pilih sesuai blog Anda. Beberapa dari mereka adalah:

Tinjau / Tinjau ada juga Rich Snippetdengan foto / gambar profil tanpa daftar google plus

Data Orang

Data produk

Data Bisnis dan Organisasi

Resep

Acara

Video, dan

Musik

# 3 Tampilan Tampilan Rich Snippet

Jika Anda selesai menandai, harap buka URL Alat Pengujian Kaya Cuplikan. Alat ini akan membantu Anda untuk melihat hasil yang akan ditampilkan Google dalam hasil pencarian. Anda hanya perlu memasukkan salah satu URL dari halaman artikel Anda di kotak URL yang disediakan. Tunggu beberapa saat untuk melihat hasil cuplikan blog kaya Anda.Meskipun alat ini telah menunjukkan hasil yang Anda inginkan, tetapi Google membuat pernyataan bahwa tidak ada jaminan mereka akan menggunakan data yang Anda berikan. Karena Google masih memiliki algoritma independen untuk membandingkan Rich SnippetAnda dengan kualitas blog itu sendiri.

Jadi bagaimana jika setelah pengujian ternyata Rich Snippet gagal dipasang?

Ada banyak faktor yang menyebabkan Rich Snippettidak muncul seperti yang kita inginkan. Jika itu terjadi maka Google merekomendasikan untuk memeriksa beberapa hal dari markup yang kalian lakukan di blog HTML kalian. Periksa lagi kode markup Anda, dan sesuaikan dengan standar kode Google.

Peringatan Yang Sering Muncul di Rich Snippet Testing Tool

Rich Snippetadalah alat pengujian yang memeriksa struktur data HTML templat blog, ketika kalian melakukan pengujian dengan alat ini terkadang menemukan peringatan atau pesan kesalahan yang tentu saja akan lebih baik jika diperbaiki. Ketika saya memeriksa blog ini di Rich SnippetAlat Webmaster, ternyata ada beberapa peringatan, artinya ada file yang harus hilang di situs web, ini dibatalkan menjadi bentuk Peringatan / Peringatan! Ini cukup berpengaruh pada blog, terutama jika kita ingin menampilkan peringkat bintang atau foto profil Google+ di hasil pencarian di mesin pencari Google. Agar blog kita lebih optimal, tentu saja kita harus mengatasinya, untuk itu kita akan sedikit mengubah atau menambahkan kode ke template blog kita. Bagi Anda yang ingin mengetahui struktur data HTML templat blog Anda, silakan buka alat Pengujian Rich Snippet, lalu masukkan URL blog Anda, lalu lihat hasilnya apakah ada peringatan atau tidak, jika ada peringatan / peringatan Anda harus memperbaiki. Di bawah ini adalah beberapa peringatan yang sering muncul ketika menguji struktur data:

Warning: Required Columns Are Not “Updated”

Warning: No “author” hCard is required

Warning: required “title-entry” field does not exist

Warning: At least one field must be set for HatomFeed

Cara Membuat Rich Snippet di WordPress

Apakah Anda ingin menambahkan Rich Snippetke situs WordPress Anda? Mengapa Anda harus menggunakannya di WordPress? Ya, Rich Snippet dapat diartikan sebagai cuplikan dalam beberapa baris teks yang muncul di bawah setiap daftar hasil pencarian mesin pencari SERP (mesin pencari), sesuai dengan kata kunci yang ditulis oleh pengguna / pengunjung di bidang pencarian. Dengan menerapkan Rich Snippetdi WordPress, ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki daftar pencarian khusus pada konten tertentu, seperti informasi produk, acara, resep waktu memasak, informasi artikel, dan lainnya. Selain itu, situs ini juga menyediakan pemilik situs untuk berkomunikasi dengan mesin pencari. Data terstruktur akan memungkinkan mesin pencari untuk melihat berbagai jenis konten di situs yang Anda miliki, dan keberadaan Rich Snippet untuk menampilkan informasi tambahan dalam hasil pencarian. Oleh karena itu, domain situs web Anda dan daftar artikel akan lebih terlihat dalam pencarian dan juga membantu dalam membangun otoritas dalam niche tersebut.

Cara Menambahkan Rich Snippet ke WordPress Menggunakan Plugin

Mengelola sistem ini secara manual akan sulit bagi pemilik situs yang berpengalaman. Namun, beberapa plugin WordPress akan membuatnya sangat mudah untuk menambahkan Rich Snippetke WordPress.

Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menginstal dan mengaktifkan plug-in Rich Schema All in One Schema. Kemudian klik menu ikon Rich Snippet di bilah samping. Cara membuat Rich Snippet dengan mengeklik bagian yang cocok dengan jenis konten di bidang yang tersedia, saat pengguna menulis artikel atau posting khusus. Sekarang Anda dapat memposting artikel baru atau mengedit yang sudah ada. Di bagian bawah editor pos, Anda akan melihat kotak meta baru berlabel Konfigurasikan Rich Snippetdan Anda akan melihat menu tarik turun dengan memilih jenis konten yang sedang dikerjakan.

Langkah kedua, dengan memilih jenis konten. Anda dapat memilih jenis konten artikel dan dalam bentuk nama artikel, penulis, deskripsi singkat dan gambar artikel. Kemudian, Anda dapat mengubahnya ke acara, resep, atau jenis konten yang akan Anda buat dan isi. Anda dapat menambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan oleh Google untuk menampilkan Rich Snippet. Simpan pos Anda untuk menyimpan data Rich Snippet.

Memasang Rich Snippet di WordPress secara manual

Adapun cara menginstal Rich Snippet secara manual. Data markup dapat ditulis dalam tiga kosakata, yaitu microdata, RDFa, dan JSON-LD. Anda dapat menggunakan salah satu dari ketiganya di situs Anda. Namun, sebagian besar pemula menggunakan RDF untuk membuatnya lebih mudah dimengerti. Setiap jenis konten memiliki sejumlah karakter khusus yang perlu didefinisikan. Schema.org adalah organisasi yang membantu mengelola standar pada berbagai jenis konten. Anda akan menemukan dokumentasi dan contoh lengkap tentang jenis konten di situs web mereka. Anda juga harus menggunakan Editor Teks untuk dapat menulis dengan markup yang diperlukan. Anda juga perlu mengarahkan ke sumber daya data terstruktur di Google Developers untuk memahami properti yang diperlukan untuk setiap konten. Untuk mengujinya, Anda hanya perlu mengunjungi Alat Pengujian Struktur Data Google dengan memasukkan URL posting situs Anda. Klik tombol Ambil dan Validasi untuk meninjau markup Anda.

Format Penulisan Rich Snippet

Penulisan Rich Snippet dapat menggunakan Microdata, Microformat, atau RDFa. Tujuannya agar dapat dibaca dan ditampilkan oleh Google, Yahoo dan Bing dan biasanya protokol standar yang digunakan untuk membaca struktur data web (HTML) adalah schema.org. Cara membuat Rich Snippetdi WordPress ada ruang lingkup ‘Tinjau’ yang dapat Anda ubah sesuai dengan relevansi konten. Seperti orang, produk, bisnis dan organisasi, acara resep, musik yang termasuk markup / penandaan pada konten video. Memasang Rich Snippet akan memberikan nilai lebih bagi pemasaran internet. Ini karena penyediaan warna yang berbeda pada tampilan hasil pencarian di SERP. Meskipun Anda telah menginstal Rich Snippet, kekuatan posisi artikel pada SERP masih tergantung pada artikel SEO On Page itu sendiri.

Penjelasan Mengenai Schema.org (markup)

Schema.org (markup) adalah penyediaan kode sehingga konten data blog atau posting terstruktur dengan baik. Kita dapat memeriksanya di Alat Pengujian Data Terstruktur Google. Menginstal kode Schema.org (markup)ini di templat Blogger untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di Google. Schema.org (markup) akan memiliki perubahan signifikan dalam SEO situs web Anda. Dengan menggunakan skema artikel, mesin pencari menambahkan hasil terbaik dari deskripsi meta Anda untuk ditampilkan dalam hasil pencarian. Untuk blog atau situs web berbasis Blogger, Schema.org (markup )yang paling penting termasuk :

Halaman web Situs web Blogposting Artikel (Opsional)

Skema Webpage untuk keperluan cuplikan atau ringkasan artikel beranda pada halaman pencarian. Situs web Skema untuk tautan situs kotak pencarian. Blogposting untuk menampilkan struktur artikel (judul dan ringkasan artikel) di Google. Setelah situs web dibuat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan lagi agar situs web dapat diindeks dengan benar oleh Google. Ada begitu banyak faktor tentang bagaimana situs web / blog Anda dapat diindeks oleh bot mesin pencari Google. Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi situs web Anda dapat ditemukan oleh mesin pencari dan bot mesin pencari dalam menilai situs web Anda adalah markup skema. Dalam hal pemahaman, Schema.org (markup) adalah “bentuk mikrodata yang digunakan untuk menanamkan metadata HTML terstruktur (” data tentang data “) dengan konten halaman web yang ada untuk memberikan informasi tambahan dan pengalaman menjelajah yang lebih kaya bagi pengguna atau kita bisa akrab dengan istilah tersebut Rich Snippet”. Dalam menerapkan Schema.org (markup) sering ditempatkan pada halaman utama situs web sehingga halaman tersebut dapat dengan mudah ditemukan oleh Google, untuk digunakan pada wp sendiri Anda diharuskan menginstal skema pada plugin situs web.

Manfaat Utama Menggunakan Schema.org (markup)

Dalam implementasinya, Schema.org (markup) selain dari mengidentifikasi struktur data di situs web, ada 3 hal lain yang dapat digunakan sebagai keuntungan jika dilihat dari 3 sisi berbeda dari penggunaan situs web, yaitu sebagai berikut:

Mesin pencari, yang harus terus meningkatkan pengalaman pengguna untuk mempertahankan / meningkatkan pangsa pasar pencarian mereka,

Pengguna, yang menerima hasil pencarian yang lebih baik, dan

Pemilik situs web, yang menggunakan Schema.org (markup) sebagai senjata SEO terbaru.

Secara umum, mungkin kita sering menggunakan kata kunci fokus dan mengoptimalkan deskripsi meta dan membuat judul taq untuk optimasi situs web. Meskipun data di atas telah ditambahkan dengan baik, terkadang kunjungan ke situs web kalian masih kurang. Apalagi jika kita menggunakan kata kunci yang tidak sesuai yang berakibat artikel yang kita buat kurang terindex. Ini berbeda jika Anda mulai mempelajari penggunaan Schema.org (markup), situs / posting Anda akan memiliki peringkat halaman dan akan ada peningkatan yang lebih akurat di mesin pencari.

Kekuatan Menggunakan Schema.org (markup)

Membantu Google dalam Memahami Konten Situs Web Anda

Sesuai fungsinya, Schema.org (markup)adalah microdata yang dapat membantu Google dalam memahami konten halaman dan menampilkan ringkasannya pada halaman hasil pencarian Google. Dengan begitu para pencari informasi dapat memperoleh beberapa informasi penting dari isi halaman situs web Anda sebelum mereka mengkliknya. Misalnya informasi seperti harga, peringkat, stok, dan lain-lain.

Tingkatkan CTR (Click Through Rate)

Selain itu Schema.org (markup)juga membuat situs web Anda terlihat lebih profesional dalam hasil pencarian Google karena masih banyak situs web yang belum menerapkan teknik ini. Yang akhirnya membuat tingkat CTR situs web Anda meningkat. Tetapi juga perlu diingat bahwa memasang Schema.org (markup) tidak bisa gegabah. Itu harus sesuai dengan fungsinya jika Anda ingin hasil yang maksimal. Seperti pada gambar sebelumnya, pemilik webshop menggunakan Schema.org (markup) untuk menampilkan informasi harga, stok, dan peringkat. Sehingga pencari informasi produk dapat mengetahui terlebih dahulu berapa harga produk tersebut, apakah stok tersedia, dan lain-lain.

Cara Memasang Schema.org (markup)

Ada dua cara yang bisa Anda gunakan. Pertama-tama gunakan plugin jika Anda adalah pengguna WordPress. Dan yang kedua Anda dapat menginstal secara manual jika Anda menggunakan CMS selain wordpress.

Menggunakan Plugin untuk Pengguna WordPress CMS

Ini adalah cara termudah untuk Anda pengguna CMS wordpress. Cukup dengan menginstal plugin Yoast SEO, situs web Anda akan secara otomatis menginstal Schema.org (markup). Yang perlu Anda lakukan setelah menginstal plugin Yoast SEO adalah mengisi kolom Organisasi sebagai identitas situs web Anda seperti yang ditunjukkan di atas. Yoast akan secara otomatis mempelajari konten yang ada di situs web Anda, kemudian Yoast akan menyesuaikan jenis skema apa yang paling relevan dengan konten situs web Anda.

Menginstal Secara Manual

Bagi Anda yang bukan pengguna CMS WordPress, Anda dapat menggunakan metode ini. Caranya adalah dengan mengkompilasi kode mikrodata JSON-LD Anda sendiri berdasarkan javascript dan menempatkan kode pada halaman yang ingin Anda instal. Untuk mengkompilasi kode JSON-LD Anda harus mengikuti panduan dari Google, tetapi jika Anda memiliki masalah Anda dapat menggunakan Generator Markup Skema. Sangat mudah, Anda hanya perlu memilih jenis skema yang Anda inginkan, maka silakan isi formulir sesuai dengan situs web dan keinginan Anda. Setelah kode muncul di sebelah kanan, harap salin kode ke Alat Pengujian Data Terstruktur Google untuk memastikan bahwa kode telah ditulis dengan benar. Setelah itu klik Run Test.

Sekarang setelah Anda berhasil memvalidasi kode dan hasilnya benar, maka silakan salin kode tersebut dan letakkan di halaman tempat Anda ingin menginstal skema. Pastikan Anda meletakkan kode setelah tag <head> sebelum tag </head> untuk memudahkan Google merayapi. Kiat tambahan, setelah meletakkan kode Schema.org (markup)pada halaman, harap periksa kembali apakah itu dipasang dengan benar dengan memasukkan URL halaman di Alat Pengujian Data Terstruktur Google. Untuk mengantisipasi jika Anda salah ketika meletakkan kode pada halaman yang Anda inginkan.

Kesimpulannya adalah Mengoptimalkan Schema.org (markup) dapat dikatakan suatu keharusan walaupun masih banyak pemilik situs web yang belum menggunakannya. Selain mempercantik tampilan web dalam hasil pencarian Google, ini juga merupakan langkah untuk membantu Google memahami konten di situs web kalian. Dan cara menginstalnya juga mudah dan tidak harus memiliki keterampilan pengembang yang canggih. Cukup pahami dokumentasi yang disediakan oleh Google. Selain itu, Schema.org (markup juga dapat meningkatkan CTR situs web kalian karena tampaknya lebih profesional dan membantu pencari informasi. Jadi kalian berkewajiban untuk mengoptimalkan situs web kalian dengan Schema.org (markup )yang relevan dengan konten situs web kalian.