memiliki email dengan domain perusahaan seperti misalnya cs@seon.co.id merupakan salah satu hal yang penting, karena berhubungan dengan prestise, image profesionalitas dan identitas perusahaan yang bersangkutan.

Dengan G Suite, membuat alamat email dengan domain perusahaan menjadi sangat mudah dengan antarmuka fitur gmail yang lengkap dengan tampilan yang ramah pengguna atau user friendly.

Apa itu Layanan Google Suite

G Suite adalah paket layanan berbasis komputasi awan yang memungkinkan Anda melakukan apa saja dan di mana saja.

G suite juga menyediakan solusi bagi perusahaan untuk bekerja bersama secara online menggunakan email dengan domain mereka sendiri, mengobrol dan melakukan konferensi video melalui aplikasi Hangouts, berkolaborasi dokumen pada saat yang sama menggunakan Google Documents untuk membuat dokumen; Google Slide untuk presentasi; Google Sheets untuk data tabel, akuntansi, dan rekapitulasi dan banyak lagi.

Layanan ini sepenuhnya berbasis online sehingga Anda tidak perlu memikirkan ruang penyimpanan pada perangkat Anda.

Ada 3 jenis layanan G suite diantaranya sebagai berikut

1. G Suite Basic

Untuk mencoba pertama kali Anda dapat mulai menggunakan aplikasi ini dengan memilih layanan G Suite Basic. Anda akan mendapatkan kapasitas penyimpanan maksimum 30GB per pengguna. Kapasitas ini mencakup semua penyimpanan dan semua fitur di setiap akun. Biaya bulanan untuk Gsuite Basic adalah sebesar $4.20 per pengguna per bulan untuk Basic.

2. G Business Suite

Jika Anda ingin meningkatkan kebutuhan teknologi Gsuite Anda, Anda dapat menggunakan layanan G suite Business. Layanan ini menyediakan fitur tambahan Konsol Admin sebagai fitur kontrol untuk semua data yang ada di domain perusahaan Anda dan Google Vault sebagai eDiscovery yang membuat data lebih mudah ditemukan.

Harga G Suite mulai dari $9.6 per pengguna per bulan untuk Business dan Anda akan mendapatkan penyimpanan cloud tidak terbatas (atau 1 TB per pengguna jika pengguna kurang dari 5)

3. G Suite Enterprice atau Perusahaan

G Suite Enterprise yang merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari G Suite Business dengan menambahkan beberapa fitur tambahan seperti DLP (Pencegahan Kehilangan Data) dan pengarsipan yang lebih terintegrasi.

Harga G Suite mulai dari $25 per pengguna per bulan untuk Enterprise.

Apa Manfaat Google Suite

Keuntungan atau Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan layanan G Suite untuk Perusahaan adalah:

1. Dimanapun dan kapanpun

G suite menawarkan konsep cloud computing, di mana semua file ada di server Google, sehingga pengguna tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, file yang dikerjakan pada jam kerja dapat diedit di luar kantor segera melalui laptop yang terhubung internet atau menggunakan smartphone atau tablet.

2. Hemat Kertas dan Sederhana

Dengan G Suite, siapa pun yang memiliki wewenang dapat langsung mengedit file yang dimaksud dan mengobrol melalui google talk atau memberikan komentar untuk membahas pekerjaan pada file tersebut, setelah semua pihak sepakat kemudian cetak.

Metode ini agak lebih praktis dan sederhana daripada harus terus membuat revisi dalam bentuk hardcopy berkali-kali yang membuat kertas dan waktu terbuang.

3. Email dengan nama domain perusahaan sendiri

memiliki email dengan domain perusahaan adalah satu hal yang sangat penting, karena berhubungan dengan citra profesional dan identitas perusahaan yang bersangkutan.

Dengan G Suite, membuat alamat email dengan domain perusahaan sangat mudah, dan mendapatkan berbagai fitur Gmail yang lengkap

4. Kolaborasi Penuh

G Suite sengaja dirancang untuk memfasilitasi koordinasi antara bagian atau divisi dan antara pribadi. Semua aplikasi di G Suite dapat berkolaborasi antara akun satu sama lain, mulai dari kolaborasi dengan pemrosesan data dengan Google Documents, berbagi jadwal dengan kalender, mengobrol dengan Gtalk, berbagi file dan mengembangkan proyek dengan Google Site dan lainnya.

5. G Suite Marketplace

Bagi mereka yang tidak puas dengan aplikasi standar G Suite, ada banyak aplikasi dari pihak ketiga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan yang bersangkutan.

Jadi, G suite adalah layanan dari Google Cloud yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau perantara untuk menjalin kemitraan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.

Tidak hanya untuk itu, banyak keuntungan yang Anda dapatkan dari menggunakan G Suite, yaitu:

Fitur lengkap membuat Anda cepat bekerja. Hemat biaya, layanan Google Suite dapat mengurangi biaya infrastruktur sistem yang dapat Anda jalankan untuk membangun aplikasi atau bisnis Anda. Fleksibel, di mana pun Anda berada, Anda dapat mengakses data yang Anda simpan di Google Suite hanya dengan mengatur koneksi internet dan browser. Keamanan data Anda dijamin, karena merupakan faktor penting dalam melakukan layanan berbasis internet.

Kelemahan Gsuite hanya satu yaitu Jika tidak ada koneksi internet Anda tidak akan dapat menjalankan Google suite, ini menyebabkan kendala perusahaan yang menggunakan teknologi cloud computing tidak bisa bebas di area yang belum terjangkau oleh internet.

Apa itu G Suite Untuk Pendidikan

Layanan G Suite untuk pendidikan adalah paket G suite yang Google tawarkan ke sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan secara GRATIS. Aplikasi ini termasuk Gmail, Calendar, Drive, Docs dan Sites, dan akses ke puluhan tools kolaboratif lain yang didukung oleh Google.

Semua aplikasi ini bersifat online, yang berarti bahwa semua file dapat diakses dari perangkat apapun asalkan tersambung dengan koneksi internet.

Layanan G Suite untuk pendidikan dapat digunakan secara gratis untuk sekolah dengan support dari Google dan tidak ada iklan! Beberapa layanan yang didapatkan diantaranya :

1. Google Classroom (Ruang Kelas)

Kelas Google adalah alat utama G suite untuk pendidikan di mana tools ini dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengatur kegiatan kelas seperti membuat kelas, mengirim tugas ke semua siswa, mengirim saran dan yang paling penting semua dilakukan di satu tempat , instan dan tanpa kertas.

2. Gmail

Dengan G Suite for Education Anda akan mendapatkan fasilitas email dari Google termasuk penyimpanan 30 GB dan perlindungan data yang sangat aman dari Google dan yang paling menarik adalah nama email Anda akan cocok dengan nama institusi pendidikan Anda.

Jika Anda biasanya menggunakan akun gmail gratis dengan format nama@gmail.com menggunakan Gsuite untuk pendidikan maka formatnya adalah nama@sekolahanda.com.

3. Google Drive

Google juga menyediakan penyimpanan data untuk semua kebutuhan pendidikan. Laptop atau komputer Anda tidak akan kehabisan memori karena terlalu banyak data yang Anda simpan karena dengan Google Drive semua data akan disimpan di penyimpanan Google yang sangat aman dan keamanan terjamin.

4. Kalender Google

Di layanan G Suite untuk pendidikan, kalender yang disediakan tidak hanya untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Ada begitu banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan Anda.

Artinya, ketika Anda atur jadwal rapat kemudian mengundang peserta rapat, maka semua guru yang diundang akan menerima email undangan sehingga Anda tidak perlu lagi menghubungi satu per satu.

5. Google Hangout

Google hangout adalah fasilitas dari Google untuk mengobrol, panggilan video atau video conference sebagai grup.

Jadi ketika Anda sebagai kepala sekolah sedang ke luar kota dan perlu mengadakan rapat cukup gunakan Google Hangout maka rapat itu bisa dilakukan.

6. Google Office (Documents, Spreadsheet, Slide)

Yang membedakan Google Office dengan dengan windows office salah satunya adalah bahwa Google Office dapat dilakukan dengan berkolaborasi.

Misalnya, jika ada tugas sekolah yang dilakukan dalam kelompok, cukup membuat file baru dan kemudian mengundang semua anggota kelompok sehingga mereka semua dapat mengerjakan tugas secara bersamaan.

7. Google Site

Google Site adalah fasilitas untuk membuat situs website sekolah Anda. Anda dapat mengelola konten, menu, dan desain Anda sendiri.

8. Google Vault

Google vault berfungsi untuk mengarsipkan semua data Anda seperti e-mail, google drive, chat, dan lainnya sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan data dan sebagainya karena Google Vault dapat menyimpan data Anda.

Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai apa itu google suite dan penjelasannya.